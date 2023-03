Il portiere della Juve Wojciech Szczesny ha rilasciato una lunga intervista al canale YouTube della Juventus. Ecco quanto evidenziato da TuttoJuve.

Intervista Szczesny

Cosa significano le 200 presenze con la Juventus?

“Niente, perché per me i numeri sono solo numeri. Ma fa piacere sapere che le persone di questo grande club mi stimano e che mi hanno dato fiducia per così tanto tempo e cerco di ripagarli con le prestazioni”