Agnelli dimesso, reazione shock dei giocatori Juve

Agnelli dimesso – E i giocatori? Come l’hanno presa? È l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport a raccontare come capitan Leonardo Bonucci e compagni hanno reagito alla rivoluzione societaria della Juventus, scoperta lunedì sera attraverso la lettera di Andrea Agnelli inoltrata dal club dopo il CdA.

Qualcuno era a Torino, altri alle Maldive, a Dubai e negli Usa, senza dimenticare la mezza squadra in Qatar per il Mondiale: c’è chi è rimasto senza parole e chi, causa fuso orario, è andato a letto come se nulla fosse svegliandosi con la “sorpresa” ieri mattina.

Agnelli dimesso, la reazione dei giocatori Juve

Nelle scorse ore tra una riunione e l’altra, Massimiliano Allegri e Federico Cherubini, volti della continuità dell’area sportiva, hanno quindi parlato al telefono con diversi giocatori, a partire dai senatori, per spiegare la situazione e spegnere eventuali allarmismi.

Come dire: per voi non cambia nulla, quando rientrate dalle vacanze o dal Mondiale si torna in campo per vincere. Un gesto apprezzato dai bianconeri che, un po’ per la distanza e un po’ per il tam tam social incontrollato, sentivano il bisogno di capire ed essere rasserenati.

Alla Continassa intanto, superato lo shock, sono ripartiti con lo stesso spirito di sempre, ma con la consapevolezza di essere ancora più sotto esame da qui al termine della stagione.