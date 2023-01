Allegri: “Ci dobbiamo svegliare per Cremona! Su Cuadrado…”

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, parla ai microfoni di Sky dopo l’amichevole contro lo Standard Liegi pareggiata 1-1. Ecco le sue parole riportate da ilbianconero.com: “Pelé? Giocatore unico che ho visto dai filmati. Anche come persona verrà ricordato come un esempio per i più giovani. Nonostante ci siano stati poi altri giocatori come Messi e Maradona penso che lui sia stato il più bravo.”

SULLA PARTITA – “Nel primo tempo abbiamo fatto un po’ di fatica perché in tanti giocavano la prima amichevole, siamo andati ad andamento lento, soprattutto la velocità nei passaggi, loro ci pressavano e poi abbiamo preso questo gol dopo un errore. Nel secondo tempo i ragazzi hanno fatto bene, hanno un altra gamba, è stato un buon allenamento. Il gol ci serve per darci una svegliata per Cremona visto che non prendevamo gol da tanto tempo.”

VICE CUADRADO – “Oggi ho fatto giocare Aké perché davanti ho fatto giocare Soulé. Ci può giocare Mckennie, Barbieri anche.

PAUSA UTILE? – “Se è servita vedremo dopo Cremona, noi dobbiamo solo pensare a lavorare sul campo ma quello che conta sono i risultati, tutto il resto sono chiacchiere che non servono. Come sempre la Juve ha obiettivi massimi, abbiamo un minimo di 26 partite e dobbiamo raggiungerne 36 arrivando in finale di Coppa Italia e Europa League.”

BILANCIO 2022 – “Fino alla partita con l’Inter è stato un’ottima seconda parte, poi abbiamo perso la finale di Coppa Italia. Quest’anno in campionato stiamo facendo benino per consolidare le prime quattro posizioni che è l’obiettivo minimo. La cosa positiva della seconda parte del 2022 è che con gli infortuni dei grandi giocatori abbiamo trovato dei giovani bravi che ci hanno dato una mano e sono un valore aggiunto, sono già 6-7 poi abbiamo quelli fuori come Rovella, De Winter.”