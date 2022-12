Argentina in finale: Di Maria preoccupa, Paredes titolare

Argentina in finale – “En Argentina naci, tierra de Diego y Lionel…”, cantano forte le migliaia di tifosi argentini che in queste settimane hanno seguito l’Albiceleste nella spedizione Mondiale in Qatar. E Lionel la risposta ai suoi supporter la dà in campo, con una delle sue migliori prestazioni nella Coppa del Mondo, trascinando l’Argentina in finale con un gol su rigore, un assist e tante cose belle e utili nel corso dei 90’.



Veniamo, però, a ciò che interessa da vicino il mondo Juve. Dopo le recenti esclusioni dall’undici titolare, Leandro Paredes torna in campo dal primo minuto. A lui, in mediana, il compito di dare equilibrio e geometrie. La sua non è una prova che ruba l’occhio, ma che rappresenta una colonna importante nell’infrastruttura della Scaloneta.

In numeri: 62 minuti in campo, 36 passaggi riusciti su 39 tentati (92%) e 1 tiro in porta. A livello difensivo: 5 contrasti, 4 vinti; 1 contrasto aereo vinto su un tentativo. Nota negativa, ma che non cambia il bilancio complessivo della sua prestazione, 3 palloni persi. Nel finale, poi, 15 minuti in campo per l’ex Juve Paulo Dybala, al debutto assoluto nella competizione.



E Di Maria? Non pervenuto. Il Fideo nei giorni scorsi si era allenato in gruppo, ma è evidente che le sue condizioni non siano ancora al massimo. Per questo Scaloni non lo schiera nell’undici titolare, per questo gli risparmia anche un ultimo spezzone di partita quando il risultato è ormai acquisito. Adesso, lo juventino mette nel mirino la finale, prima però gli allenamenti e gli ultimi provini per testarne le condizioni.

messi-psg

fonte: ilbianconero.com