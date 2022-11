Bocchetti attacca: “Noi zimbelli degli arbitri, era rigore su Danilo!”

Salvatore Bocchetti, allenatore del Verona, ha parlato in conferenza stampa: “Arbitro? Ne voglio parlare. E’ già la terza volta. A Monza domenica ci mandano uno fuori, a mio avviso era giallo. Una serie di cose, oggi braccio largo e non è rigore. Bonucci e Verdi entrambi a gamba alta, vanno a rivedere e non è rigore. Siamo zimbelli di tutti, non scherziamo dai.

Bocchetti su Verona Juve, le parole in conferenza

VERONA – Oggi era dura contro una grande squadra. Ma siamo vivi, non molliamo niente, fino alla fine, non molliamo niente. Sono molto contento dei ragazzi, mi hanno dato segnali, anche stasera. Hanno dato tutto, tutti. Chi gioca dia l’anima.

MANI DANILO – Per me è un movimento non congruo, come fa a non fischiarlo. Fa volume, mi hanno sempre detto di mettere le mani dietro, poi se qualcuno può mettere le mani come vuole non lo so”.