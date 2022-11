Il gesto di Chiesa per tornare prima in campo con la Juve

Chiesa vuole tornare in campo con la Juve – Pausa = vacanze lunghe? Non per Federico Chiesa. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, chiusa la parentesi delle amichevoli con l’Italia l’esterno classe 1997 della Juve si fermerà per qualche giorno, ma sicuramente non per due settimane come i compagni, attesi alla Continassa il 6 dicembre.

Chiesa vuole tornare subito in campo con la Juve

Il suo obiettivo è chiaro: l’azzurro vuole anticipare il rientro per proseguire il lavoro con la sua tabella personalizzata in modo tale da presentarsi con una forma migliore per l’inizio degli allenamenti con il resto della squadra non protagonista in Qatar.

Una “missione” simile a quella di Paul Pogba, un altro che ha intenzione di sfruttare ogni momento per riprendersi la Juve a gennaio: nel suo caso il programma include una trasferta a Miami, ma con lui ci sarà anche un uomo dello staff medico bianconero, pronto a seguirlo nel suo percorso di completo recupero.

Per entrambi saranno decisive le amichevoli in cui la Vecchia Signora si metterà in gioco durante la sosta, in primis quelle con l’Arsenal (17 dicembre a Londra) e il Barcellona (il 22 a Torino).

allegri-chiesa

fonte: ilbianconero.com