Del Piero torna a parlare della vicenda Juve – Alex Del Piero ai microfoni di Bein Sports. L’ex capitano bianconero ha commentato la situazione attuale della Juve e risposto alle voci che lo vogliono come possibile nuovo dirigente. Ecco le sue parole riportate da ilbianconero.com: “La Juve sta passando un momento molto delicato, io come tutti i tifosi, da ex giocatore ed ex capitano sto seguendo con attenzione ciò che accade. Non è un momento facile, speriamo bene”.

IL MESSAGGIO – “Quello che ho voluto fare con le mie dichiarazioni su instagram è perché si parla molto della mia figura, si affianca la mia figura alla Juventus per la mia storia. I 19 anni a Torino rappresentano moltissimo per me, per il club e per i tifosi quindi è ovvio che ci sia molta attenzione da parte mia ma credo altresì che in un momento così delicato chi ama la Juventus ed io sono tra questi è lasciare prima di tutto i professionisti che sono stati scelti per guidare la squadra e lavorare“.

‘MEGLIO NON COMMENTARE…’ – “Mi chiedono continuamente pareri, consigli o altro, io non voglio rispondere a questo con risposte che possono essere interpretate in maniera particolare o speculative. O rispondere addirittura a ipotesi che vengono fatte in questo momento. Penso che la cosa più giusta sia non commentare queste situazioni, è ovvio che seguo con molto affetto ciò che succede augurandomi che le cose si risolvino il prima possibile”.

ALEX MISTERIOSO – “Non voglio dire più di quello che ho scritto, non voglio dire se mi hanno telefonato o no, cosa mi piacerebbe fare. In questo momento in cui le priorità sono altre, la cosa giusta è non commentare e stare al mio posto per adesso”.