Del Piero non ha dubbi: “La responsabilità è anche sua”

Del Piero non ha dubbi – Il capitano non si nasconde e affronta a muso duro e senza peli sulla lingua la crisi che sta investendo la Juventus.

Alessandro Del Piero lo ha fatto ai microfoni di Sky Club, mettendo in evidenza le pecche dei calciatori, le penalizzazioni che stanno incidendo sulla testa degli stessi ma anche la gestione dell’allenatore.

“La Juve sta attraversando un momento critico. Oggi ci sono stati errori non degni degli stessi giocatori, sono molto più bravi di questi errori di attenzione. Sono figli di una situazione psicologica in primis, forse anche fisica, che non aiuta. Ciò che accade fuori dal campo sta infliggendo mazzate importanti a tutto l’ambiente che va in campo.

Questo è il pericolo più grande. L’aspetto psicologico è il più allarmante: ti blocca, non ti fa esprimere al meglio. Bisogna che la squadra riesca ad isolarsi, sarà difficile, impegnativo e riguarda l’ambiente sportivo e non solo.

Sono convinto che avrà sempre l’appoggio dei tifosi, com’è successo in un momento drammatico come quello del 2006. Il motto fino alla fine non è una cosa campata in aria, è uno stile di vita. Oggi si trovano davanti ad una situazione complicata”.

Del Piero non ha dubbi su Allegri: “L’inizio di stagione disastroso è anche una sua responsabilità, penso alle sconfitte in Champions. La solidità vista in questi anni in questa stagione non c’è”.