Un brutto lutto per Leandro Paredes, centrocampista della Juventus e attualmente impegnato nel mondiale di Qatar 2022 con la maglia dell’Argentina: è scomparso il nonno.

“Te ne sei andato, vecchietto. E con te una parte della mia anima – scrive Leandro su Instagram -. Ora abbiamo un angelo in più in cielo, che ci custodisce. Ti amerò per sempre, nonno. Riposa in pace”.