Greenwood ha fatto sapere le sue volontà

Mason Greenwood, segnato come potenziale rinforzo per la Juventus nell’era di Thiago Motta, è al centro delle attenzioni di diversi club europei. Recentemente, il Valencia ha fatto un’offerta di 25 milioni di sterline per convincere il Manchester United a cedere il giocatore. Tuttavia, i Red Devils, dopo la positiva stagione del 22enne con il Getafe, chiedono almeno 40 milioni di sterline.

La Juventus, interessata all’attaccante, deve prima snellire la propria rosa prima di tentare un affondo. Secondo il Mirror, Greenwood, classe 2001, preferirebbe continuare la sua carriera in Spagna, dove ha segnato 8 gol nell’ultima stagione di Liga. L’offerta del Valencia è concreta e la trattativa è avviata. Per ora, Barcellona e Atletico Madrid si sono limitati a semplici sondaggi. Il Manchester United, guidato da Ten Hag, è intenzionato a monetizzare dalla cessione e non considera la permanenza del giocatore, dopo aver risolto i noti problemi giudiziari che lo hanno coinvolto.

fonte: ilbianconero.com