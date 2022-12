Iling Jr blindato dalla Juve, ecco quando torna

Non solo i rientri di Paul Pogba, Federico Chiesa e Angel Di Maria, a Juventus alla ripresa potrà contare di nuovo anche su Samuel Iling Jr. Lui, la freccia classe 2003, che per un piccolo spezzone di questo inizio stagione si è preso la scena, diventando un fattore preziosissimo per Massimiliano Allegri.

Era il momento più complesso per la Juventus, a fine ottobre, con pochi giocatori a disposizione, tanti giovani in campo e le tante difficoltà della squadra di Massimiliano Allegri.

LA SCELTA – Il suo mix di forza e tecnica, gli strappi e la voglia, ma anche la brillantezza nel saltare l’uomo hanno convinto tutti. Empoli, Benfica e infine Lecce, con l’ultimo assist per Nicolò Fagioli prima dell’infortunio con il brutto fallo di Di Francesco. Imprendibile, come vuole tornare ad essere.

Iling Jr uscirà dal vortice dell’infortunio soltanto in settimana: infatti, se tutto andrà secondo programmi, mercoledì si riunirà al gruppo di Max Allegri.

Sì, perché in questi mesi – ancora prima del convincente esordio – ha mostrato tutte le sue caratteristiche e le sue doti, diventate preziose per la prima squadra. Ingaggiato giovanissimo a parametro zero dal Chelsea, ora è destinato al salto in pianta stabile con i grandi.

Entrerà nelle rotazioni non appena sarà al meglio, perché la Juve punta su di lui e lo dimostra l’accordo per il rinnovo triennale appena trovato, per cui si attende solo l’ufficialità. Due assist in 43′, all’esordio a 19 anni, è la base da cui ripartire per riprendersi una strada che ha dovuto abbandonare e non per sua colpa o volontà. Ma la rincorsa sta per cominciare.