Pubalgia Vlahovic, torna l’incubo per la Juve

Pubalgia Vlahovic – La pubalgia è un problema da non sottovalutare. Lo sa bene lo staff medico della Juve, che in questo periodo è stato costantemente in contatto con quello della Serbia per avere aggiornamenti sulle condizioni di Dusan Vlahovic, influenzato dall’ormai nota “grana” fisica anche al Mondiale.

Pubalgia Vlahovic, incubo per la Juve

Come scrive La Gazzetta dello Sport, l’incubo è ancora vivo per l’attaccante bianconero, che di fatto sta lottando contro la fastidiosa sindrome già dall’ultima parte della scorsa stagione, tra passi in avanti e stop forzati con il passare delle settimane.

La speranza della Juve, al momento, è che i dieci giorni di riposo concessi al 22enne gli consentano almeno di lasciarsi alle spalle il dolore. Dusan, poi, verrà valutato al ritorno alla Continassa, ma la volontà è comunque quella di non accelerare i tempi e di conseguenza di non correre rischi, procedendo con la massima cautela.

