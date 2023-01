Incredibile gaffe sui social della Juve

Incredibile gaffe sui social della Juventus il giorno dopo i 15 punti di penalizzazione.

Dopo i 15 punti di penalizzazione in campionato, i profili social della Juventus sono stati protagonisti di una sfortunata coincidenza: in vista della sfida dello Stadium contro l’Atalanta, è infatti iniziata la promo invernale “Winter break”, per i tifosi che vorranno recarsi allo stadio.

Cosa prevede? Un -15% sul costo del biglietto, accompagnato dal messaggio “See You at home”, “Ci vediamo a casa”. Casualità o meno, i tifosi non l’hanno presa benissimo