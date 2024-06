Juve, ansia per l’infortunio di Milik: oggi gli esami, la situazione

Ansia Milik in casa Juventus: nuovo terribile infortunio per l’attaccante polacco. Un k.o. che, a prescindere dall’entità del problema che sarà ufficiale quest’oggi dopo gli esami medici, gli costerà di sicuro la partecipazione a Euro 2024. Una mazzata terribile per il ragazzo a pochissimi giorni dal grande evento e considerando i due gravi infortuni che hanno già caratterizzato la sua carriera con la rottura del legamento crociato di entrambe le ginocchia.

Infortunio Milik: le ultimissime

Una situazione, inevitabilmente, che andrà a ripercuotere anche in casa bianconera. Il 28enne era infatti tra i possibili giocatori in uscita per far cassa, non escludendo però anche una permanenza su volontà di Thiago Motta date le caratteristiche che sembrano piuttosto adatte al gioco del tecnico italiano-brasiliano. Ora invece, dovesse trattarsi di un lungo stop, non solo non potrà essere eventualmente venduto ma la Vecchia Signora sarà probabilmente chiamata a intervenire sul mercato per trovare un sostituto.

Maledetta l’amichevole di ieri sera vinta poi dalla Polonia per 3-1 contro l’Ucraina. Juve col fiato sospeso dunque ma la speranza, riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, è che si tratti “solo” di menisco – e quindi un problema risolvibile in tempo accettabili – e non di altro di serio come una nuova rottura del legamento. Di sicuro salterà l’Eueopeo come confermato anche dallo stesso Ct della Polonia, Mica Probierz, nel post partita: “Temiamo che dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico”, ha infatti riferito.