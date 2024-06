Calciomercato Juve, Thiago Motta nomina tre giocatori intoccabili

Calciomercato Juventus, Thiago Motta ha comunicato i suoi tre intoccabili a Cristiano Giuntoli. Lo riporta TuttoSport oggi in edicola. Indipendentemente da chi approderà alla Continassa, ci sono tre giocatori che il tecnico non vuole che vengano nemmeno presi in considerazioni per una cessione perché saranno centrali e – si spera – determinanti per la Vecchia Signora a tinte verdeoro che avrà subito il compito di giocare per provare a vincere oltre che tentare di deliziare anche sul piano del gioco.

Calciomercato Juve, Motta nomina tre intoccabili

Si tratta di uno juventino per reparto, i quali, insieme a Michele Di Gregorio pronto a sbarcare in bianconero, faranno la colonna vertebrale della nuova squadra. Parliamo infatti di Gleison Bremer su cui Motta ha messo un veto assoluto per la cessione, perché l’obiettivo è comporre una super difesa facendogli fare coppia con Roberto Calafiori, e di Adrien Rabiot per quanto riguarda il centrocampo.

Si attende una risposta entro i prossimi dieci giorni per l’ex PSG, ma anche prima probabilmente, e quasi sicuramente questa sarà positiva a fronte della proposta di prolungamento di due anni (con opzione per un terzo) per un maxi ingaggio da 7.5 milioni di euro che spinge il Cavallo Pazzo ancor di più a restare a Torino, intenzione che – sembrerebbe – di base già aveva ancor prima di vedere poi la proposta maturata dalla dirigenza juventina.

In ultimo, ma non certamente meno importante, il nome di Dusan Vlahovic: per Motta anche il serbo è intoccabile considerando la capacità realizzativa che può essere valorizzata ancor di più se dovesse riuscire a trovare la quadra – come si spera – per una Juventus spettacolare che attraverso il gioco porterà poi anche risultati importanti.