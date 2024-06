Calciomercato Juve, spoiler Rabiot: cosa ha deciso il francese

Calciomercato Juve, c’è grande attesa in casa bianconera per la risposta di Adrien Rabiot. Perché il neo tecnico Thiago Motta ha indicato il francese tra i nomi importantissimi per la prossima stagione e da cui vuole ripartire per il nuovo ciclo juventino. E considerando che Cristiano Giuntoli ha messo l’offerta sul tavolo diversi giorni fa – vero attestato di stima considerando l’ingaggio importantissimo e in generale la proposta – si attende ora una risposta del centrocampista francese.

Quando arriverà? A strettissimo giro, questione di giorni considerando l’attuale scadenza a giugno e e i programmi bianconeri sia in caso di verdetto positivo che in caso di fumata nera a sorpresa. Ma la verità, riporta TuttoSport oggi in edicola, è che filtra pieno ottimismo per la permanenza del Cavallo Pazzo.

Calciomercato Juve, ultime su Rabiot

La società gli ha infatti proposto un contratto biennale (con opzione per un terzo) con ingaggio da 7.5 milioni di euro all’anno più la fascia da capitano. E considerando che l’atleta transalpino ha sempre messo la Vecchia Signora come priorità a fronte della sirene inglesi e tedesche, ci si attende un sì che permetterà a Motta di poter far affidamento su Rabiot per la prossima stagione. Si propende quindi per un sì piuttosto liscio.

Occhio ai prossimi dieci giorni, perché è questo il periodo di riferimento che permetterà di vedere nero su bianco. Il giocatore, pronto per Euro 24, ha sempre detto di voler partire per la competizione continentale senza pensiero contrattuali per la testa e quindi ci sarà l’annuncio entro il prossimo 14 giugno quando inizierà il torneo.