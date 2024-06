Thiago Motta-Juve, quando arriverà l’annuncio (e perché tarda)

Finito ufficialmente il campionato con Atalanta-Fiorentina 2-3 – recupero di campionato che ha consegnato il terzo posto alla Juventus -, ora è tempo di guardare davvero al calciomercato e alla nuova stagione ma sempre aspettando il nuovo allenatore. Di fatto c’è ed è anche operativo muovendo le prime mosse e pedine di mercato col Dt Cristiano Giuntoli, è ufficialmente che manca ancora il suo nome: ovvero quello di Thiago Motta ormai bianconero ma per il quale si attende ancora l’annuncio effettivo.

Thiago Motta-Juve, quando ci sarà l’annuncio?

Ma quando arriverà la nota juventina? Come svelato in questi giorni, c’è Massimiliano Allegri dietro il rallentamento da questo punto di vista. Probabilmente annunciare subito il nuovo allenatore poteva risultare una mossa sfavorevole in tribunale per la Juventus: è come i fatti di Coppa Italia fossero stati un pretesto e il licenziamento per giusta casa anche fosse stato pretestuoso per tagliare i 10 milioni di ingaggio ancora in sospeso per pagare invece la nuova guida tecnica ormai già decisa a campionato in corso.

In teoria è così – almeno per quanto riguarda la scelta di Motta ormai presa già da un po’ -, nei fatti deve sembrare diversamente per una tutela nelle sedi opportune. Così bisognerà attendere ancora un bel po’ prima del grande annuncio. Come riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, si va a oltranza: cioè verso metà mese. Con Motta che potrebbe poi approdare alla Continassa direttamente a luglio per il raduno.