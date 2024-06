Calciomercato Juve, pronte – potenzialmente – tre partenze importanti in questa sessione estiva. Lo riporta SkySport. La nuova squadra che verrà sarà ambiziosa e punterà subito a vincere in Italia e poi anche in Europa ma dovrà passare, giocoforza, anche per dei sacrifici in sede di mercato per monetizzare e rinforzare la squadra con acquisti di peso che costano anche parecchio. Si parla nella fattispecie di Teun Koopmeiners e Roberto Calafiori, per i quali si parla – rispettivamente – di 60 e 30 milioni di euro.

Si andrà oltre i 100 milioni considerando anche l’arrivo di Michele Di Gregorio per un affare da 20 milioni. E dunque servirà anche far cassa per tenere botta a tutte queste spese considerando la nuova linea verde imposta da Cristiano Giuntoli chiamato di proposito dal club per creare una Vecchia Signora competitiva ma al contempo anche sostenibile, andando dunque controcorrente rispetto agli ultimi anni e alcune scelte come il mega ingaggio di Massimiliano Allegri o in precedenza l’arrivo di Cristiano Ronaldo.

Calciomercato Juve, tre sacrificati importanti?

Ma chi potrebbero essere i designati immolati per il nuovo corso juventino? Sarebbero Weston McKennie nonostante l’ultimo anno positivo alla luce anche di un contratto in scadenza nel 2025 ma soprattutto i nomi più roboanti di Federico Chiesa – la cui situazione contrattuale anche è delicata considerando la medesima scadenza – e Matias Soulé che di rientro a Torino dopo l’esperienza a Frosinone potrebbe fare di nuovo le valigie ma questa volta definitivamente. Si attende l’ok di Thiago Motta per queste tre operazioni ma è possibile – riporta l’emittente – che alla fine potrebbero salutare.