Allegri può ripartire subito dalla Serie A: spunta una panchina 

Allegri-Juventus, è battaglia totale. Da una parte il licenziamento per giusta causa dopo i fatti accaduti dopo la vittoria di Coppa Italia, dall’altra la risposta del tecnico che contesta la decisione e trascina il club in tribunale dove ora chiederà anche i danni di immagine. Nel frattempo, in tutto questo, spunterebbe anche una pista per il futuro del tecnico toscano. Una panchina in Italia, del tutto a sorpresa, perché in attesa del verdetto del giudice comunque è tecnicamente libero di accettare nuove offerte.

Allegri torna subito in panchina in Serie A?

L’allenatore farà il possibile per tutelarsi nelle sedi giuridiche e non perdere i 10 milioni di euro spettanti per l’ultimo anno di contratto in essere, ma al contempo guarderà subito al futuro perché sarebbe pronto a rimettersi in gioco anche nell’immediato dopo questa enorme delusione. Non si immaginava, infatti, un trattamento del genere e soprattutto un epilogo simile dopo il lungo matrimonio bianconero. Specialmente, poi, dopo la vittoria di un titolo che ha dato anche un sapore leggermente diverso alla stagione oltre al piazzamento in Champions League.

Ma se ne farà una ragione e guarderà avanti. Così per Max, come riporta La Verità, spunta la clamorosa ipotesi Lazio dove Igor Tudor, pochi mesi dopo l’approdo, sembra già in rotta di collisione con la società e potrebbe sorprendentemente lasciare. In caso di separazione choc, il club biancoceleste potrebbe guardare proprio all’ex Juventus per il quale, sempre come riportato dal giornale, si parla anche di Manchester United e delle solite sirene arabe.