Dramma Scalvini, rottura del legamento: Gatti va a Euro 2024? 

Dramma sportivo per Giorgio Scalvini: l’infortunio alla fine ha rimediato una rottura del legamento crociato anteriore sinistro. Dunque il verdetto è ineluttabile: salterà l’Europeo. Una terribile notizia per una beffa sconcertante considerando non solo che il tutto è avvenuto a campionato concluso – considerando che Atalanta-Fiorentina andata in scena stasera era un recupero -, ma che l’incidente è successo a quattro giorni dalle convocazioni finali del Ct Luciano Spalletti.

Infortunio Scalvini, Gatti a Euro 2024

Il prossimo 6 giugno a Coverciano, infatti, sarà diramata la lista dei 26 definitivi e dunque coi tagli inevitabili. Tale infortunio però ora cambia gli scenari, perché Federico Gatti, già pre-allertato già dopo l’infortunio di Francesco Acerbi, ora potrebbe entrare definitivamente nei convocati che partiranno per la Germania. Non sembrano esserci alternative, in realtà, salvo sorprese da parte del commissario tecnico.

Se così fosse, allo stato attuale, Gatti sarebbe il quarto juventino presente nella nazionale italiana chiamata a difendere il titolo continentale conquistato nel 2020 dopo Andrea Cambiaso, Nicolò Fagioli e Federico Chiesa. Di questi tre, i due esterni sono certi di un posto per la rassegna europea: a rischio ci sarebbe solo Fagioli ma per i motivi noti che lo hanno portato a saltare l’intera stagione. Ciononostante, sembra che, grazie alle proprie caratteristiche uniche, possa comunque imbarcarsi alla fine.