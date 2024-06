Perché Locatelli non è stato convocato: cosa ha svelato Spalletti 

Manuel Locatelli non convocato dal Ct Luciano Spalletti per l’Italia che presenzierà a Euro 24: una doccia gelata per tutti nell’ambiente juventino, ma specialmente per il regista bianconero che non se l’aspettava e al quale è caduto giù il mondo una volta appresa la notizia. Non l’ha saputo dalla comunicazione ufficiale ma in anticipo con una telefonata del commissario tecnico: poco importa in ogni caso, la sofferenza è stata comunque enorme.

Convocati Spalletti: il Ct parla dell’assenza di Locatelli

Intervenuto oggi in conferenza stampa da Coverciano in vista della lista definitiva del prossimo 6 giugno, Spalletti, su domanda, ha parlato anche dell’assenza del giocatore bianconero: “E’ uno dei dispiaceri che ho per queste convocazioni. Quando lo incontrerò non posso avere reazioni se non quella di dispiacere. Sono quelle cose che mi mettono in difficoltà per come io vivo questo ruolo”, ha dichiarato l’allenatore.

Nel proseguire, ha probabilmente toccato un punto che è al centro della mancata convocazione: “E’ una persona seria e un grande professionista. Ha un buon piede e qualità difensive eccezionali: forse è solo un po’ troppo conservativo per come si sta sviluppando questo ruolo. Ma magari a settembre tornerà con noi. Nel frattempo – ha concluso Spalletti – mi scuso per non averlo convocato”.