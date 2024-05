Perché Locatelli è stato escluso da Spalletti per Euro 2024

Locatelli escluso dai convocati di Luciano Spalletti dell’Italia per Euro 2024: una mazzata tremenda per il giocatore della Juventus. Non se l’aspettava e la mazzata, come racconta chi è vicino al calciatore, è stata fortissima. Ha ricevuto una telefonata del Ct prima che la lista fosse diramata ufficialmente, ma non basta ovviamente a ridurre l’infinita delusione quando si immaginava di essere già sull’aereo per la Germania.

Out Locatelli convocati Italia Euro 2024: la lista completa

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio), Guglielmo Vicario (Tottenham); Difensori : Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Torino), Alessandro Buongiorno (Torino), Riccardo Calafiori (Bologna), Andrea Cambiaso (Juventus) , Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Gianluca Mancini (Roma), Giorgio Scalvini (Atalanta);

: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Torino), Alessandro Buongiorno (Torino), Riccardo Calafiori (Bologna), , Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Gianluca Mancini (Roma), Giorgio Scalvini (Atalanta); Centrocampisti : Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Nicolò Fagioli (Juventus) , Michael Folorunsho (Hellas Verona), Davide Frattesi (Inter), Jorginho (Arsenal), Lorenzo Pellegrini (Roma), Samuele Ricci (Torino);

: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), , Michael Folorunsho (Hellas Verona), Davide Frattesi (Inter), Jorginho (Arsenal), Lorenzo Pellegrini (Roma), Samuele Ricci (Torino); Attaccanti: Federico Chiesa (Juventus), Stephan El Shaarawy (Roma), Riccardo Orsolini (Bologna), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Genoa), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).

Perché Locatelli è stato escluso da Spalletti

Perché Locatelli non è stato convocato? Qual è la reale motivazione che ha portato il commissario tecnico a una tale esclusione nonostante abbia comunque fatto parte del gruppo? Oltre a pagare ovviamente una stagione non esaltante in bianconero, il discorso sarebbe relativo al ruolo: Spalletti lo vedrebbe come regista più che mezzala e il problema è che nel cuore del centrocampo ha già Jorginho e Cristante.

L’ex Sassuolo, protagonista nell’ultimo Europeo vinto, avrebbe dunque perso il ballottaggio con l’italo-brasiliano attualmente all’Arsenal e col roccioso centrocampista giallorosso. Oggi appare inconsolabile e il post di lutto via social rende perfettamente l’idea del suo stato d’animo. La società gli sta già facendo sentire il proprio appoggio in queste ore e l’obiettivo sarà di rilanciarlo subito sul piano mentale.