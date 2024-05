La nuova Juve di Thiago Motta: nuova coppia centrali e attacco super

La nuova Juventus di Thiago Motta: addio alla difesa a tre, dentro il sacrosanto 4-2-3-1 tanto amato al tecnico italo-brasiliano che ne apprezza la capacità offensiva ma al contempo la densità in campo quando c’è bisogno di contenere. Annunciato ufficialmente il suo addio in rossoblu, Genoa-Bologna sarà la sua ultima gara di questa stagione per poi salutarsi definitivamente una piazza dove è già entrato nella storia.

Adesso il 41enne è pronto a firmare il contratto triennale che Cristiano Giuntoli ha messo sul tavolo ormai già da un bel po’ per una nuova entusiasmante sfida. Avrà il compito, infatti, di passare la mentalità e il gioco emiliano in bianconero. Almeno nei limiti del possibile poiché non sarà semplicissimo e tenendo conto, a differenza delle squadra dove ha allenato, che la Vecchia Signora è obbligata a vincere e il prima possibile.

La nuova Juventus di Thiago Motta: ecco la possibile formazione

Ma chi saranno i prescelti della nuova squadra di Thiago Motta? Prova ad anticiparlo La Gazzetta dello Sport con tanto di grafico del possibile 11 che potrebbe venir fuori, a oggi, soprattutto dopo il mercato. Con Szczesny in porta la linea difensiva vedremmo il ritorno di Danilo a destra – suo ruolo originale – con Cambiaso sull’altro versante e una coppia centrale di assoluto rispetto: Bremer-Calafiori.

Il brasiliano – spiega la rosea – potrebbe alla fine restare, considerando che non ha grossissime proposte se non quella del Manchester United che però non parteciperò alle coppe. A centrocampo tandem con Locatelli e Rabiot sperando in un rinnovo in extremis, con trequarti che prometterebbe spettacolo: Chiesa, Koopmeiners, Yildiz dietro alle spalle di Vlahovic pronto a scatenarsi messo nelle giuste condizioni e con assist-man di questo tipo. Andranno ovviamente monitorate alcune situazioni di mercato che potrebbero cambiare diverse situazioni ma in line di massima sarebbe strutturata così la nuova Juve.