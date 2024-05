Calciomercato Juve, arriva Koopmeiners? La risposta di Percassi fa sognare

Calciomercato Juve, è Teun Koopmeiners il principale obiettivo di Cristiano Giuntoli per rinforzare il centrocampo e consegnare a Thiago Motta una squadra ancor più competitiva rispetto a quella di quest’anno piazzatasi tra le prime qualificandosi in Champions League (sarà come terza, quarta o quinta?) e vincitrice della Coppa Italia. Il centrocampista olandese è a quota 12 reti in campionato ed è stato grande protagonista per la cavalcata bergamasca sia in campionato che in Europa League.

Si tratta di un giocatore, considerando anche i soli 26 anni, destinato a vette altissime. E il giocatore sembrerebbe già propenso a raggiungerle, pronto a un salto di qualità importante per provare a vincere con continuità e competere per traguardo ancor più alti e ambiziosi. Ha sfiorato il Napoli in estate nella scorsa sessione ma ora Giuntoli, suo grande estimatore, è pronto a portarlo a Torino mettendo sul tavolo anche un’offerta importante per assicurarselo.

Calciomercato Juve, Percassi apre a Koopmeiners in bianconero?

“Si possono ancora rifiutare 50-60 milioni per Koopmeiners?”, è stata la domanda posta ad Antonio Percassi, presidente dell’Atalanta, intervistato quest’oggi da La Gazzetta dello Sport. La risposta del patron è stata la seguente: “Solo se fosse una scelta coerente con una strategia necessaria ad un club di provincia che deve avere sempre i conti a posto. Ma se fai un’operazione, è perché hai un sostituto equivalente: non siamo sprovveduti a vendere senza paracadute giocatori fondamentali per l’Atalanta”.

Tradotto: sarà venduto con un’offerta importante ma la Dea lo sostituirà adeguatamente, anzi probabilmente ha anche già individuato l’erede, con un nuovo giocatore da valorizzare a livelli massimi per ricavarci un’altra super plusvalenza nei prossimi anni. Per la Vecchia Signora è tutto apparecchiato, dunque: dovrà solo decidere di affondare il colpo e regalare a Thiago Motta il primo colpo stagionale. Ma l’olandese non sarà di certo l’unico: pronti altri colpi per la Juventus.