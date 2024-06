Calciomercato Juve, sorpresa Alcaraz: cosa può accadere

Calciomercato Juve, il cuore pulsante dei ragionamenti è soprattutto a centrocampo. E ora arriva novità anche per Carlos Alcaraz. E’ soprattutto la mediana a tenere banco specialmente per un motivo: senza Paul Pogba, andrà innanzitutto numericamente rinforzato il reparto. Poi l’altra peculiarità è che è proprio per questa zona del campo il grande obiettivo di tutta la sessione estiva: Teun Koopmeiners.

Il trequartista olandese è il primissimo nome sulla lista del Dt Cristiano Giuntoli e c’è fiducia, considerando anche le dichiarazioni di Gian Piero Gasperini che sembrano di resa bergamasca. Ma oltre al 26enne ex AZ Alkmaar, andrà rinforzata un reparto già dal suo interno attraverso i giocatori già in bianconero ma che sono attualmente in bilico. Come Adrien Rabiot che tuttavia va verso la permanenza in bianconero, ma anche come il 21enne argentino arrivato dal Southampton.

Calciomercato Juve, novità per Alcaraz

Giunto in prestito oneroso per 4 milioni, la Vecchia Signora detiene un diritto di riscatto fissato a 40 milioni. Ovviamente troppi, per il giocatore e per il periodo storico bianconero. Ma non sono da escludere novità. Come infatti riporta SkySport, malgrado queste premesse, il giocatore potrebbe essere a Torino anche la prossima stagione. Come? Attraverso un’altra formula, magari il rinnovo del prestito che potrebbe accontentare un po’ tutte le parti coinvolte. Senza riscatto o permanenze definitive.