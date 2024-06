Clamoroso Juve: Allegri licenziato per giusta causa, la decisione

Clamorosa ultim’ora in casa Juventus: Massimiliano Allegri licenziato per giusta causa. Lo annuncia SkySport. Sembrava che le parti fossero favorevoli a un accordo per evitare lo scontro legale e invece si va proprio verso questa soluzione adesso. Il tecnico toscano è attualmente a Londra per assistere alla finale di Champions League tra Borussia Dortmund e Real Madrid e proprio in terra britannica ha ricevuto la notifica per tale decisione.

Allegri licenziato per giusta causa: pronto il ricorso del tecnico

Ma ovviamente non finisce qui: l’allenatore, infatti, non rinuncerà al suo ultimo anno da 10 milioni di euro. Motivo per cui – prosegue l’emittente – presenterà un’impugnativa del licenziamento con ricorso al tribunale del lavoro e al giudice dal lavoro. Si finirà dunque in tribunale ma a questo punto Allegri non solo proverà a difendere se stesso ma in più chiederà anche i danni d’immagine.

Lo scontro dunque rischia di non finire bene per una delle due parti: che sia per la Juventus che nel caso dovrà versare più di quanto dovuto, oppure per l’allenatore che – senza intesa per una buonuscita – si ritroverà con zero euro sul conto corrente e il contratto risolto immediatamente. Se la Vecchia Signora dovesse avere la meglio, risparmierebbe invece l’ingaggio enorme per l’ultima stagione.