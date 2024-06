Calciomercato Juve, e se Rabiot rifiutasse? Pronta l’alternativa

Calciomercato Juve, settimana decisiva per Adrien Rabiot: dentro o fuori. Definitivo. E il verdetto dovrà giungere in questi giorni, non oltre. La Vecchia Signora le proprie mosse le ha fatte: prima con un approccio telefonico tra Thiago Motta e il calciatore, poi mettendo sul tavolo un’offerta importantissima e che conferma la reale stima e centralità nel nuovo progetto bianconero: ovvero triennale da 7 milioni di euro e anche la fascia da capitano migliorando la propria posizione vice.

Calciomercato Juve, chi è il piano B a Rabiot?

C’è fiducia in casa bianconera. Oltre che per la proposta significativa, sia per le intenzioni di base del calciatore ma anche per mancanza di offerte concrete allo stato attuale. Tuttavia, come riporta TuttoSport oggi in edicola, è comunque pronto il piano B nel casi in cui sorprendentemente il francese dovesse declinare l’offerta spiazzando le parti in gioco.

L’alternativa, come riporta il quotidiano, a quel punto sarebbe un altro francese: Khepheren Thuram, fratello dell’attaccante dell’Inter stuzzicato dall’idea di approdare nello stesso campionato dove Marcus ha appena vinto lo scudetto. I soldi per affondare il colpo verrebbero eventualmente da Weston McKennie ormai sul mercato dopo la trattativa sfumata per il rinnovo contrattuale. Ma è solo un piano di sicurezza, nulla più: a oggi c’è la convinzione che Rabiot giganteggerà nella prossima stagione anche nel centrocampo di Thiago Motta.