Calciomercato Juve, l’annuncio del papà di Chiesa sul futuro

Calciomercato Juve, tiene banco il futuro di Federico Chiesa in casa Juventus. Adrien Rabiot a parte che tra l’altro ora sta anche rinnovando, è la situazione più delicata in assoluto per la Vecchia Signora. Il talento del giocatore infatti non è assolutamente in discussione, ma il contratto in scadenza nel 2025 e il primo rifiuto all’offerta bianconera mettono la società in una posizione non semplice. Se poi ci si aggiunge che il club ha anche bisogno di monetizzare, ecco che la situazione rischia di farsi ancor più complicata.

Calciomercato Juve, le parole del papà di Chiesa

Cedere il giocatore non è ovviamente la priorità di Cristiano Giuntoli, ma alla fine tale ipotesi potrebbe anche prendere corpo se le cose non andassero per il verso giusto e per salvaguardare tutto ma Juventus in primis. Anche perché sembra che Thiago Motta non farebbe barricate in caso di uscita dell’esterno viola. Sembra che la priorità assoluta in fase offensiva, a parte ovviamente Dusan Vlahovic, sia Kenan Yildiz.

Cosa ne sarà allora del futuro di Chiesa nel frattempo cercato anche da Antonio Conte pronto ad approdare sulla panchina del Napoli? A far ben sperare è stato il papà del calciatore, Enrico Chiesa, che intervenuto ai microfoni di Tmw Radio ne ha parlato così: “Gli do dei consigli ma fino a un certo punto. Sa che questo è per lui un momento importante. Alla Juventus sta bene e il suo procuratore è in gamba”.

Per molti la traduzione è la seguente: ha una grande occasione, dov’è attualmente sta bene e chi lo assiste è l’uomo giusto per aiutarlo a rinnovare il contratto.