Calciomercato Juve, Chiesa rifiuta la proposta di rinnovo: il motivo

Calciomercato Juve, quale futuro per Federico Chiesa? Tiene banco soprattutto questa situazione in casa bianconera nella programmazione della prossima stagione. Perché con un contratto in scadenza nel 2025, la situazione dovrà giocoforza trovare una soluzione e anche a strettissimo giro. Si è parlato di una soluzione ponte per estendere il vincolo di appena un anno per la serenità delle parti in gioco, ma si prova a capire se vi siano margini per una durata anche più lunga. Tuttavia, purtroppo, non giungono buone notizie a tal proposito.

Calciomercato Juve, fumata nera per Chiesa?

Perché a differenza della situazione di Adrien Rabiot che invece va a gonfissime vele e per il quale filtra ottimismo dopo il triennale a 7 milioni di euro proposto dal Dt Cristiano Giuntoli in queste ore, la situazione per l’ex viola non sembrerebbe così felice. Come infatti svela il Corriere dello Sport oggi in edicola, la Vecchia Signora avrebbe avanzato un nuovo contratto sempre di tre anni ma leggermente inferiore ai 5 milioni per la nuova politica sul tetto ingaggio e il contenimento dei costi e il giocatore avrebbe rifiutato.

La situazione ora è in una fase di stallo, seguiranno aggiornamenti ma si rischia davvero di finire in una zona pericolosa che porterebbe alla fine la società a valutarne la cessione per non rischiare di perderlo a parametro zero come invece rischierebbe seriamente di accadere. Non mancherebbero di certo estimatori per l’esterno ma ce ne sarebbe uno in particolare: Antonio Conte, neo tecnico del Napoli, pronto a portarlo in azzurro anche se il club juventino preferirebbe ovviamente una cessione all’estero.