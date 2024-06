Calciomercato Juve, contatto Thiago Motta-Rabiot: la situazione

Calciomercato Juve, che ne sarà di Adrien Rabiot? Quale futuro per il centrocampista francese in scadenza di contratto a giugno? Andrà via come è arrivato, ovvero a parametro zero, o farà parte del nuovo corso bianconero firmato Thiago Motta? Dipendesse dalla società, non ci sarebbero dubbi: resterebbe e farebbe parte del nuovo centrocampo juventino. La palla – anzi piedi – però è nelle mani del Cavallo Pazzo e sarà lui a decidere a fronte del contratto messo sul tavolo dal Dt Cristiano Giuntoli.

Calciomercato Juve, novità Rabiot: contatto con Thiago Motta

Tuttavia se l’addio di Massimiliano Allegri poteva essere interpretato come un possibile motivo per salutare la Vecchia Signora dopo il rinnovo ponte della scorsa stagione, l’approdo del tecnico italiano-brasiliano – con cui ha condiviso in campo l’esperienza al Paris Saint-Germain – potrebbe giocare a favore di una permanenza adesso.

E sembrerebbe che sia proprio questo lo scenario che si starebbe delineando. Come infatti svela Calciomercato.com, ci sarebbe stato un contatto telefonico tra le parti dove Motta avrebbe confermato a Rabiot l’intenzione di affidargli un ruolo chiave nella mediana e che avrebbe un ruolo specifico importante nel suo progetto. Parole confermate dai fatti, considerando la proposta della Juventus con un biennale da 7 milioni a stagione. Si attende la decisione del francese ma a questo punto filtra ottimismo.