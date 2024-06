Calciomercato Juve, addio o permanenza? Danilo avrebbe deciso 

Calciomercato Juve, quale futuro per il capitano bianconero Danilo? Indiscrezioni in questi giorni non hanno escluso un possibile addio per l’esterno brasiliano fedelissimo di Massimiliano Allegri: mandando via anche lui, sarebbe come chiudere in generale corso bianconero e aprire effettivamente il nuovo ciclo bianconero firmato Thiago Motta. E gli interessi per Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli in rottura col club e che si muove proprio sulla stessa fascia del sudamericano, sembrano aver confermato tale scenario.

Calciomercato Juve, la decisione di Danilo sul futuro

Ma in realtà non sarebbe così. Almeno non per parte dell’atleta in scadenza nel 2025. Come infatti riporta La Repubblica oggi in edicola, pur essendo lusingato dalla corte di Antonio Conte che lo porterebbe con sé a Napoli per la nuova avventura partenopea del mister, l’ex Santos vorrebbe restare alla Continassa e proseguire la sua avventura in bianconero diventando un punto fermo anche della squadra del neo allenatore tra l’altro connazionale.

Dunque – secondo il quotidiano -, dipendesse da lui, non ci sarebbe un’uscita quest’estate dopo cinque anni a Torino dove si è trovato benissimo sin da subito. La separazione sarebbe contemplabile solo se dovesse essere la società, attraverso la figura di Cristiano Giuntoli in particolare, a optare per un divorzio per voltare pagina. Ma la tifoseria bianconera, alla luce anche di un ritorno alla difesa a quattro dove lo riporterebbe nel suo vero ruolo oltre che per quanto rappresenta nello spogliatoio, spera in una permanenza.