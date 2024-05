Calciomercato Juve, clamoroso doppio scambio col Napoli?

Calciomercato Juve, spunta un doppio clamoroso scambio col Napoli. Lo riporta La Repubblica oggi in edicola. L’asse è caldo per un motivo molto semplice: da una parte il neo Dt bianconero Cristiano Giuntoli che ha ancora vivo nel cuore il suo passato azzurro dove ha vinto uno storico scudetto e porterebbe con sé diversi degli artefici di una cavalcata storica poi imbrattata con orrore questa stagione con un 10° posto; dall’altra l’arrivo in Campania di Giovanni Manna – nel frattempo anche ufficializzato dal club azzurro – che invece farebbe la stessa cosa ma al contrario: porterebbe degli juventini a Fuorigrotta.

Ad innescare ancor di più tale meccanismo ci sarebbe una terza figura in arrivo, ovvero la bandiera bianconera Antonio Conte prossimo a diventare il nuovo allenatore partenopeo con uno sforzo di Aurelio De Laurentiis da 6 milioni a stagione più bonus. Inevitabilmente, anche Conte guarda alla Vecchia Signora quando si tratta di riferimenti e possibili acquisti da cui attingere.

Calciomercato Juve, doppio scambio col Napoli?

Così come riferito dal giornale di oggi, la prima ipotesi è di uno scambio tra Federico Chiesa e Giovanni Di Lorenzo che sta prendendo sempre più corpo. Con un contratto in scadenza nel 2025, la dirigenza si trova in una condizione difficile con l’esterno e potrebbe optare per una cessione: il Napoli, a quel punto, potrebbe proporre l’esterno gradito a Giuntolo più un conguaglio per assicurarsi l’ex Fiorentina che Conte vorrebbe.

In più emerge un’altra pista, ovvero uno sorprendente scambio tra Giacomo Raspadori e Danilo: anche in questo caso il brasiliano è in scadenza di contratto nella prossima estate e potrebbe essere in uscita soprattutto dopo l’addio di Massimiliano Allegri. L’azzurro, invece, potrebbe essere una soluzione per il 4-2-3-1 di Motta specialmente sulla trequarti.