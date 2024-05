Calciomercato Juve, idea Zirkzee ma non al posto di Vlahovic: gli scenari

Calciomercato Juve, si monitora anche la situazione di Joshua Zirkzee per l’attacco bianconero. Perché l’attaccante olandese, reduce dalla delusione della mancata convocazione per Euro 2024 nonostante la grande annata in Emilia Romagna, è stato uno dei grandi protagonisti con Thiago Motta e non è totalmente da escludere che, oltre o al posto di Roberto Calafiori che resta la priorità per la difesa, potrebbe seguire il suo maestro a Torino.

L’ex Basilea resta la primissima scelta per questione di prospettive, perché serve un difensore importante col ritorno della difesa a quattro e perché in attacco un bomber già ci sarebbe e – salvo sorprese – continuerà ad esserci: parliamo di Dusan Vlahovic. Mentre qualcuno ha recentemente paventato la possibilità di vedere Zirkzee in bianconero al posto del serbo, gli scenari riportati da La Gazzetta dello Sport sarebbero altri.

Calciomercato Juve, possibile l’arrivo di Zirkzee?

Come infatti si legge sul giornale oggi in edicola, il 23enne dei Paesi Bassi potrebbe sì alla fine approdare alla Continassa ma non al posto dell’ex Fiorentina su cui Motta sembra puntarci. Zirkzee potrebbe vestire la maglia juventina solo se dovesse partire Arkadiusz Milik o Moise Kean o entrambi: dovessero questi far spazio nel reparto offensivo e portare soldi che potrebbero essere reinvestiti per il 23enne ex Bayern Monaco, non sarebbe da escludere un arrivo alla Juventus.

Thiago Motta potrebbe così contare non su uno ma su due attaccanti di assoluto livello, nel caso, per una convivenza o più verosimilmente staffetta che andrebbe gestita con saggezza. La priorità, tuttavia, non andrà all’attacco ma prima al centrocampo dove andrà sostituito numericamente Paul Pogba col sogno Teun Koopmeiners e poi appunto sul difensore del Bologna.

Dovessero esserci margini ulteriori al di là di queste due operazioni grazie magari a cessioni che hanno portato un tesoretto o altri sviluppi favorevoli per la nuova sostenibilità juventina, allora potrebbe esserci spazio anche per un affondo in attacco.