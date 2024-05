Calciomercato Juve, il sacrificio per arrivare a Koopmeiners: arrivano conferme

Calciomercato Juve, arrivano conferme sul grande obiettivo di Cristiano Giuntoli per questa sessione estiva. Quanto meno in questa fase iniziale. Si tratta di un giocatore considerato top e l’ideale per aumentare il tasso qualitativo non solo del centrocampo ma anche del reparto offensivo bianconero, andando a legare entrambi sulla trequarti: il riferimento è a Teun Koopmeiners. Un giocatore che ha mostrato le sue enormi doti in maglia bergamasca e che in bianconero potrebbe fare il definitivo salto di qualità.

Il problema è sostanzialmente uno: il prezzo fissato dalla Dea. Gigante. Soprattutto a fronte della nuova filosofia bianconera dove non si provvederà più a risolvere il mercato con operazioni di pancia e avventate, ricche di milioni spesso anche eccessivi, e col rischio di stra-spendere per un giocatore che – sia cartellino o ingaggio – non meritava tutti quei soldi. Non è il caso probabilmente di Koopmeiners, ma la linea equilibrata vale per tutti.

Calciomercato Juve, Soulé sacrificato per Koopmeiners?

Così a fronte della richiesta bergamasca ci saranno due vie percorribili: o accontentare le richieste ma ottenendo quella cifra attraverso una o più cessioni, oppure calando il prezzo tramite contropartite tecniche che potrebbero essere inserite nell’affare. E sembra che in ogni caso ci sia già un designato individuato dalla società, seppur a malincuore specialmente per i tifosi che ci punterebbero in bianconero.

“La Juventus – conferma il giornalista Fabrizio Romano – continua a lavorare sull’affare Teun Koopmeiners, già approvato come obiettivo primario da Thiago Motta. C’è la volontà di Koopmeiners di trasferirsi e la disponibilità a restare in Italia”. Manca però ancora la prima mossa concreta. Per un motivo molto semplice come spiega l’esperto di mercato: “All’Atalanta non è stata ancora fatta alcuna proposta; La Juve vuole concretizzare prima alcune uscite, tra cui Soulé“. Molti juventini preferirebbero tenersi l’attaccante argentino piuttosto che l’olandese, soprattutto a certe condizioni.