Calciomercato Juve, non solo Koopmeiners e Samardzic: c’è un altro nome

Calciomercato Juve, avanti tutta per Teun Koopmeiners: è l’olandese dell’Atalanta il grande nome individuato da Cristiano Giuntoli per rinforzare contemporaneamente sia il centrocampo che l’attacco bianconero. E si aprono spiragli per una possibile cessione in bianconero per il 26enne ex AZ Alkmaar, ma il problema resta la richiesta bergamasca: 60 milioni di euro. Decisamente alta per le casse bianconere in questo momento storico.

Il direttore tecnico ha infatti aperto un nuovo corso dove le spese incontrollate non saranno più nell’ordine delle idee, tutto piuttosto dovrà essere sensato e proporzionato in base alle reali disponibilità o a potenziali cessioni. Il che significa che la Vecchia Signora potrebbe anche arrivare a tale somma, ma rinunciando a qualche giocatore importante che sia in direzione Bergamo o con una cessione parallela e col tesoretto poi da dirottare in Lombardia.

Calciomercato Juve, offerta e alternative a Koopmeiners

Come riporta La Stampa oggi in edicola, c’è stato un contatto effettivo in queste ore per Koopmeiners ma l’offensiva iniziale è di una prima proposta da 45 milioni di euro più bonus ma non basta. La Dea infatti non deroga dai 60 milioni citati e non è disposta a offrire sconti. La famiglia Percassi è anche disposta a salutare il calciatore, ma non svendendolo dal loro punto di vista. E sotto la cifra indicata sarebbe come farlo.

Lo scenario – riporta il quotidiano – potrebbe cambiare nel caso di inserimento di uno di due nomi molto graditi a Gian Piero Gasperini: ovvero Mathias Soulé e Dean Hujisen. Nel frattempo Giuntoli deve giocoforza considerare alternative per non farsi trovare impreparato e oltre a Lazar Samardzic emerge anche il nome di Khephren Thuram fratello dell’attaccante interista. Ma prima di approfondire altre piste parallele la dirigenza piemontese proverà ad andare in fondo per Koopmeiners considerato un rinforzo di peso assoluto nel nuovo 4-2-3-1 del neo tecnico Thiago Motta.