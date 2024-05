Calciomercato Juve, Soulé per Koompeiners: cosa svela Pedullà

Calciomercato Juve, arrivano importanti aggiornamenti sul fronte Koopmeiners che rappresenta il grande obiettivo bianconero per quest’estate. A fornirli è Alfredo Pedullà, esperto di mercato di Sportitalia, che in un video attraverso il proprio canale Youtube ha fatto il punto della situazione: “La valutazione della bottega Atalanta è salita a dismisura: se a gennaio si poteva pensare a 40-45, non so se ora basteranno 55“, esordisce il giornalista.

“L’Atalanta – continua – dunque alza l’asticella e la Premier lo segue anche se al momento non ha affondato. Mi risulta però da tempo che la sua aspirazione al momento è quella di restare in Italia e che ci sia stata un’apertura totale del suo entourage alla Juventus. Lo stesso Percassi, quando ha parlato di Koopmeiners, ha detto ‘vediamo’. Lo stesso patron ha confermato che potrebbe essere liberato poiché è considerato quasi a fine ciclo anche se ovviamente solo alle giuste condizioni”.

Calciomercato Juve, Soulé per arrivare a Koopmeiners?

Teoricamente anche l’allenatore della Dea se ne sarebbe fatto un’idea: “Gasperini – continua Pedullà – nel frattempo ha chiesto la conferma di tutti i suoi gioielli: Scalvini, sicuramente Ederson, in modo particolare Lookman così lo stesso Scamacca. L’unica eccezione, gli ha informato la società, potrebbe essere il famoso centrocampista olandese e Gasperini ha dato un avallo“.

Ed è qui che si aprono spiragli per l’affare, ma a determinati condizioni poiché: “Ovviamente parlare di 55-60 milioni cash è una storia che non esiste: si fa fatica a pensare che pur avendoli, una società li metta sul piatto. Come ridurre la spesa? Inserendo una contropartita dal valore di 25-30 milioni”

E’ stato accostato Dean Huijen che è un pezzo importante che ha una valutazione per la Juve da 25 milioni in su Il nome da considerare però è Soulé che ha gradimento assoluto da parte di Gasperini“. Può essere lui quindi la pedina decisiva. Il talento sacrificato per la causa.