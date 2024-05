Calciomercato Juve, spunta uno scambio con l’Atalanta per Koopmeiners

Calciomercato Juve, è Teun Koopmeiners il grandissimo obiettivo bianconero per questa sessione di mercato: lo conferma La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Il Dt Cristiano Giuntoli ha individuato nel trequartista olandese il nome adatto per far fare il salto di qualità al centrocampo juventino ha oggettivamente bisogno di essere rinvigorito. Inoltre, date le capacità offensive del calciatore, tale mossa andrebbe a irrobustire anche il reparto offensivo della Vecchia Signora.

Il bottino di quest’anno è di 15 reti totali e secondo anno consecutivo in doppia cifra giocando a ridosso delle due punte. Ma sa anche indietreggiare e giocando comunque con la medesima qualità e incisività sottoporta. In ogni caso un rinforzo ideale da regalare a Thiago Motta nel suo 4-2-3-1. Le recenti parole di Antonio Percassi hanno aperto a una cessione in bianconero, il problema semmai sono le cifre: 60 milioni cash la richiesta. Praticamente più del budget juventino per il mercato di quest’anno, in attesa delle cessioni che andrebbero poi ad aumentare la potenza di fuoco.

Calciomercato Juve, Huijen nell’affare Koopmeiners?

Ed è per questo – rivela il quotidiano – che la società valuta l’inserimento di una contropartita per calare le pretese. Ce ne sarebbe una che farebbe gola a Bergamo: Dean Huijen. Questo profilo, più di Matias Soulé e Iling Junior, stuzzicherebbe la Dea. La valutazione del giocatore quest’anno in prestito alla Roma è di 30 milioni di euro.

Troppi per l’Atalanta? Nel caso la Juventus potrebbe decidere di monetizzare all’estero, con Borussia Dortmund o Newcastle alla finestra, per poi dirottare comunque il ricavato nelle casse della squadra campione dell’Europa League comunque predisposta a salutare uno degli artefici di questo successo internazionale. Approdato in Lombardia nel 2021, il 26enne anche è piuttosto pronto a una nuova avventura e in particolare – potendo – a un importante saldo di qualità per la sua carriera che sta iniziando a decollare forte.