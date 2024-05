Calciomercato Juve, nuovo scenario a sorpresa per Szczesny e Perin

Calciomercato Juve, via alla piccola rivoluzione in casa bianconera. Una transizione, più che altro. Dalla precedente era targata Massimiliano Allegri alla nuova firmato Thiago Motta, con tutte le novità tattiche e di filosofia calcistiche che questa staffetta porta. Uno stravolgimento che può iniziare proprio dai pali, perché è qui che si muove la primissima pedina in entrata del neo Dt Cristiano Giuntoli: parliamo di Michele Di Gregorio.

Ormai l’affare è praticamente fatto e così il portiere del Monza è prossimo a vestirsi bianconero per un affare totale tra i 15 e i 20 milioni di euro. Il direttore tecnico ha fiutato l’affare, assicurandosi così uno dei migliori portieri della Serie A – talento italiano come piace alla Vecchia Signora che valorizza storicamente la nazionale – per una cifra umana compatibilmente coi nuovi parametri juventini e programmando il futuro considerando l’età e il contratto in scadenza nel 2025 di Wojciech Szczesny.

Calciomercato Juve, Szczesny e Perin salutano entrambi?

Di Gregorio, tra le altre cose, è stato preso anche per il calcio di Thiago Motta considerando l’abilità di giocare coi piedi e l’impostazione dal basso voluta dal tecnico italo-brasiliana. Ma chi farà spazio al 26enne? L’ipotesi iniziale era quella di un addio di Mattia Perin, tuttavia SportMediaset avanza uno scenario a sorpresa: la società potrebbe decidere di salutare entrambi gli attuali portieri. Dunque sia Szczesny che Perin.

In caso di buone offerte entrambi potrebbero salutare il bianconero. Scenario non troppo da scartare considerando che anche l’estremo difensore italiano è in scadenza nel 2025. Significa che questo resta l’ultimo anno per monetizzare, altrimenti addio a parametro zero senza un prolungamento contrattuale che a oggi sembra difficile sia l’uno che per l’altro. Il portiere di Varsavia ha 34 anni, l’atleta di Latina 30. Possibile rinnovamento tra i pali in senso assoluto. Nel frattempo il nuovo futuro titolare è già quasi alla Continassa. Ancora pochi giorni di attesa e sarà ufficiale.