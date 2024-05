Calciomercato Juve, la decisione di Thiago Motta su Vlahovic

Calciomercato Juve, ci sarà spazio per Dusan Vlahovic nella nuova era bianconera o sarà un sacrificato d’onore per la nuova causa bianconera? Perché è soprattutto così che la Vecchia Signora dovrà fare mercato per le nuove leggi di Cristiano Giuntoli: vendere, auto-finanzaziarsi, e comprare a peso d’oro. Non più farlo a prescindere, mettendo i bilanci sottosopra, per poi farne le spese anni più tardi.

E allora per ottenere il cash necessario per piazzare i colpi importanti che rispondono ai nomi di Teun Koopmeiners, Roberto Calafiori e altri bisognerà individuare per forza un nome importante da immolare. Come Federico Chiesa per il quale spunta anche uno scambio col Napoli, oppure Gleison Bremer su cui però Thiago Motta sembra volerci puntare per il nuovo corso. E se fosse invece Vlahovic il designato? L’alternativa, altrimenti, sarebbe sacrificare giovani di assoluto talento quest’anno in prestito ma che potrebbero essere centrali nel futuro juventino, come Matias Soulé o Dean Huijen.

Calciomercato Juve, Vlahovic resta o va via?

Qualunque sarà il verdetto finale, il centravanti serbo non dovrebbe rientrare in questo discorso: secondo quanto infatti assicura il Corriere Torino oggi in edicola, Thiago Motta ha intenzione di puntare forte sul centravanti. E i tifosi juventini al sol pensiero già gongolano: 16 reti in campionato nonostante Massimiliano Allegri e una filosofia che di certo non ha esaltato l’ex Fiorentina, figuriamoci con un calcio di Thiago Motta quale vette potrebbe raggiungere il classe 2000.

In attacco saranno eventualmente altre le cessioni, come quelle di Arkadiusz Milik e Moise Kean, ma non Vlahovic destinato alla permanenza. A questo punto, dunque, è sempre più probabile che se dovesse esserci un sacrificato tra i big attualmente in rosa, questo potrebbe essere Chiesa in virtù anche del suo contratto in scadenza nel 2025. A meno che Giuntoli non desista dai nomi puntati che Atalanta e Bologna vendono a peso d’oro e dirotti su profili più abbordabili, come potrebbe essere un Lazar Samardzic.