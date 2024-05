Calciomercato Juve, pronto il piano B se dovesse saltare Koopmeiners

Calciomercato Juve, sarà il centrocampo ad avere la priorità in entrata. Almeno in termini di investimenti importanti. Perché il primissimo acquisto in ordine cronologico è Michele Di Gregorio ormai vicinissimo al bianconero, ma è appunto in mediana dove Cristiano Giuntoli è pronto a investire parecchi soldi pur di assicurare un nome importante a Thiago Motta per il quale si attende ormai solo l’annuncio ufficiale per la panchina juventina.

L’obiettivo, come noto, è Teun Koopmeiners per il quale spunta anche uno scambio con l’Atalanta: la Vecchia Signora sarebbe pronta a sacrificare uno dei suoi gioielli pur di monetizzare e reinvestire i soldi per il 26enne olandese che permetterebbe il salto di qualità nel cuore del campo. Il problema però sono le le richieste atalantine, che vanno attorno ai 60 milioni ed è il motivo per cui si ragiona su una contropartita.

Calciomercato Juve, Samardzic piano B se salta Koopmeiners

Tuttavia è bene cautelarsi anche con un piano B, perché Gian Piero Gasperini – che alla fine resterà alla guida della Dea – sembra abbia insistito parecchio sulla conferma di Koopmeiners nei colloqui di questi giorni col patron Antonio Percassi. Molto dipenderà ovviamente anche dalle volontà del calciatore, ma a prescindere la pista è complicata e il direttore tecnico del club dovrà considerare anche piani alternativi.

Ce ne sarebbe già uno pronto in realtà: Lazar Samardzic dell’Udinese. Dopo aver sfiorato prima l’Inter in estate e poi il Napoli a gennaio, ora sembra deciso a fare un salto di qualità e la società friulana – come suo politica storica – è pronta a far cassa attraverso la sua cessione. Dovessero complicarsi gli scenari per Koopmeiners, la Juventus, assicura La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, si fionderebbe a quel punto sul 22enne serbo per il quale Giuntoli ha già avuto contatti con gli agenti in questi mesi.