Risoluzione contratto Allegri, ecco la richiesta del tecnico: la Juve rifiuta

Risoluzione contratto Allegri, braccio di ferro tra il tecnico e la Juventus con addirittura avvocati coinvolti: è finita come peggio non poteva tra il club bianconero e un allenatore che ha comunque un posto importante nella storia juventina. Ha guidato uno dei cicli più forti e vincenti e molti avrebbero gradito sì una separazione ormai inevitabile come ormai noto a tutti, ma certamente non così addirittura.

Invece prima c’è stato l’esonero a sorpresa all’indomani di Atalanta-Juventus di Coppa Italia per l’atteggiamento del tecnico toscano furioso contro tutti e tutto, dirigenti e giornalisti compresi, poi la risposta di contestazione dell’allenatore attraverso i suoi legali. Oggi Allegri rimpiange il mancato giro del campo di Juventus-Monza col trofeo conquistato e un saluto finale a una tifoseria con cui, nonostante le sofferenze di questi mesi, ha condiviso momenti indimenticabili.

Risoluzione contratto Allegri: la richiesta del tecnico alla Juve

Ora resta un ultimo anno di contratto da risolvere, ma non sarà una partita semplice data la posta in palio da 10 milioni di euro netti. La società ha provato a seguire la via del licenziamento per giusta causa e ancora la persegue parallelamente ai negoziati, ma è chiaro che trovare una soluzione sarebbe la soluzione più adatta per tutti. Non solo il rischio di farsi ancor più male, ma soprattutto la possibilità di trascinare la questione per tantissimo tempo quando il club vorrebbe chiudere i discorsi il prima possibile.

Nel frattempo, informa La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, è stata già recapitata una prima offerta dal tecnico alla società ma è stata rifiutata. Questa ammontava a 14 milioni di euro lordi a fronte dei 20 che dovrebbe percepire per il suo ultimo anno alla Juve, staff compreso. Seguono aggiornamenti nei prossimi giorni ma la Vecchia Signora punta ad abbassare la cifra: forse, si potrebbe chiudere attorno ai 12 milioni di euro lordi.