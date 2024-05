Calciomercato Juve, spunta l’idea Gudmundsson: le ultime

Calciomercato Juve, spunta anche Albert Gudmundsson per l’attacco bianconero. Ovvero una delle rivelazioni assolute di questa stagione in Serie A. L’attaccante islandese, prossimo ai 27 anni a giugno, è stato il grande trascinatore del Genoa verso una salvezza assolutamente tranquilla insieme all’operato dell’ottimo Alberto Gilardino che si afferma tra gli allenatori emergenti del prossimo decennio italiano. Ben 14 reti per Gudmundsson a cui c’è stato un seguito importante anche di assist e giocate decisive.

Ora spunta l’ipotesi juventina per l’ex AZ Alkmaar. Non come obiettivo principale, piuttosto come potenziale piano B. A chi? A Teun Koopmeiners, vero grande obiettivo del Dt Cristiano Giuntoli per questa sessione estiva. Ruoli diversi, certo, ma entrambi giocatori ufficialmente centrocampisti ma nel concreto attaccanti aggiunti capaci di fare la differenza in maniera netta e alzare il livello della mediana. E’ tuttavia l’atalantino il grande obiettivo dirigenziale, motivo per cui nelle ultime ore ha preso corpo anche l’idea di uno scambio con l’Atalanta.

Calciomercato Juve, idea Gudmundsson

Non sarà semplice, tuttavia, convincere la Dea. Da una parte i 60 milioni richiesti per la cessione dell’olandese, dall’altra la ferrea volontà di Gian Piero Gasperini di trattenerlo per allestire una squadra ancor più forte che – chissà – magari il prossimo anno potrà competere anche per lo scudetto. E così mentre sullo sfondo resta l’idea di Lazar Samardzic, come riportato oggi da La Stampa in edicola emergerebbe anche quest’altra prospettiva: prendere Gudmundsson.

Anche perché l’Inter, che finora sembrava in vantaggio sul calciatore, starebbe frenando anche alla luce dei problemi societari che stanno emergendo e del riassestamento in corso. La Juventus, eventualmente, sarebbe pronta a infilarsi. Sarebbe un modo per regalare comunque un colpo importante a Thiago Motta: in un’altra zona del campo piuttosto che la trequarti, ma comunque un profili di grande impatto in Serie A come ha dimostrato la stagione appena conclusasi. Come prezzo siamo sui 25/30 milioni di euro.