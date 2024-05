Voto alla stagione della Juve: la pagella del Corriere della Sera

E’ calato il sipario sabato scorso allo Stadium: la stagione si chiude con Juventus-Monza 2-0, con le reti di Federico Chiesa e Alex Sandro per una giornata indimenticabile per il terzino brasiliano nel giorno dell’addio dopo 9 stagioni in bianconero. E’ stata così un’occasione di festa per commemorare la Coppa Italia vinta e salutare, appunto, colui che è stato comunque un’icona bianconera nonostante il rendimento calante dopo il boom dei primi anni quando ha spesso fatto la differenza in maniera importante.

Inevitabile però un retrogusto amaro per come è andata l’annata. Non solo per l’esonero di Massimiliano Allegri a due giornate dalla fine (per molti juventini, a quel punto, valeva la pena arrivare fino alla fine per poi salutarsi doverosamente), ma anche per un posizionamento finale che non corrisponde propriamente alle ambizioni bianconere.

A oggi è terzo posto ma potrebbe essere anche quarto, in attesa del recupero di Fiorentina-Atalanta che potrebbe vedere – in caso di successo bergamasco al Franchi – un sorpasso della Dea sulla Vecchia Signora. Stagione insufficiente per tanti sostenitori, appena positiva grazie al trofeo intascato nel rush finale per molti altri.

Voto alla stagione della Juve, le pagelle del Corriere della Sera

Inter 9.5

Milan 5.5

Juventus 6

Atalanta 9.5

Bologna 9

Roma 6

Lazio 5.5

Fiorentina 7.5

Torino 6.5

Napoli 4

Genoa 7

Monza 6.5

Verona 8

8 Lecce 7

Udinese 6

Cagliari 7

Empoli 6.5

Frosinone 5

Sassuolo 3

Salernitana 3

Il Corriere della Sera oggi in edicola ha dato una sufficienza alla squadra di Allegri passata poi a Paolo Montero per gli ultimi – esaltanti, almeno dal finale di Bologna in poi – 180 minuti. “Sufficienza striminzita grazie alla Coppa Italia. È anche l’unica squadra che sino a Natale è riuscita a tenere testa all’irresistibile Inter. Però il gioco deludente e il disastroso girone di ritorno pesano”, si legge nel commento del quotidiano. Ora toccherà a Thiago Motta portare ancor più su la Juventus già dalla prossima stagione. Con l’aiuto di Cristiano Giuntoli dal calciomercato.