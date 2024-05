Calciomercato Juve, colpo di scena Rabiot: gli aggiornamenti 

Calciomercato Juve, arrivano aggiornamenti importanti per quanto riguarda Adrien Rabiot. Perché questa è una settimana decisiva per il futuro del centrocampista francese per il quale è atteso l’incontro tra il Dt Cristiano Giuntoli e la madre manager del calciatore ex PSG. Il contratto è attualmente scaduto e bisogna inquadrare i nuovi scenari: sarà dentro o fuori dalla nuova Juventus?

Da una parte l’allontanamento di Massimiliano Allegri ha fatto pensare che anche il Cavallo Pazzo potesse salutare la Vecchia Signora, dall’altra l’approdo di Thiago Motta – con cui ha condiviso l’esperienza proprio a Parigi diversi anni fa – sembra possa avvicinarlo al bianconero per un futuro ancora a Torino. Lo scorso anno ha prolungato appena per un’ulteriore stagione per trainarsi a quest’estate, ora andrà trovato una soluzione nel caso più definitiva. Dentro o fuori. Ma se dovesse essere permanenza, un po’ più convinta stavolta.

Calciomercato Juve, Rabiot verso il rinnovo biennale?

Da quel che filtra il centrocampista sarebbe propenso a un proseguimento con la Juventus e il fatto che non abbia un accordo pre-esistente con altri dallo scorso gennaio fa pensare che tale scenario è possibile. Filtra ottimismo in casa Juventus nonostante la situazione e questo sembrerebbe confermato dalle ultimissime indicazioni che arrivano: secondo quanto riferito dal giornalista Luca Gramellini via X, si andrebbe verso un: “Accordo possibile su un biennale più opzione. Decreto Crescita ancora attuabile per 2 anni con acquisto di un immobile”.

Quindi Rabiot proseguirebbe in bianconero con un nuovo contratto di due anni che potrebbero diventare tre andando in controtendenza a chi ha pensato a saluti finali e un’uscita di scena dal calciatore così come è arrivato, ovvero a parametro zero. Sarebbe se confermato un rinforzo interno importantissimo per Thiago Motta pronto a valorizzarlo ulteriormente per il nuovo ciclo Juve. In attesa di un colpo sempre nel reparto che Giuntoli è pronto a portargli pur sacrificando un bianconero importante: Teun Koopmeiners.