Calciomercato Juve, possibile cessione per Miretti: il motivo

Calciomercato Juve, possibile uscita a sorpresa in casa bianconera. Inaspettata perché si tratta di un giovane bianconero protagonista con Massimiliano Allegri, per quanto possibile, ma che potrebbe fuori dagli schemi con l’arrivo di Thiago Motta. Il giocatore in questione potrebbe così finire con l’essere risucchiato nel vortice di uscite estive, anche se probabilmente non definitiva ma – si spera – in prestito.

Si tratta di Fabio Miretti, centrocampista che giunge dalla lunga trafila dalle giovanili bianconere. Come riportato da SkySport, il classe 2003 vorrebbe giocare con maggior continuità nella prossima stagione e non è esclusa pertanto una partenza da Torino. Considerando la politica della Vecchia Signora per quanto riguarda i giovani, si dovrebbe trattare di un prestito ma non sono da escludere altri scenari.

Calciomercato Juve, chi cedere per Koopmeiners e Calafiori?

Il Dt Cristiano Giuntoli ha infatti le idee chiarissime, ovvero piazzare diverse cessioni per accumulare un tesoretto non indifferente e sferrare gli assalti decisivi a due obiettivi del club per l’arrivo di Thiago Motta: ovvero Teun Koopmeiners e Roberto Calafiori. Sono questi i due grandi nomi per questa sessione estiva e ritenuti di primaria importanza per puntellare la trequarti e rinvigorire la difesa con un super tandem con Bremer clausola permettendo.

Per riuscire nel doppio colpo, la Juventus sembrerebbe pronta anche a fare sacrifici importanti se necessario come quello di Federico Chiesa per il quale non si esclude una partenza o di Matias Soulé che di rientro a Torino potrebbe fare nuovamente le valigie ma questa volta in maniera definitiva. Anche se si spera di poter arrivare a certe somme attraverso cessioni di minor rilevanza nella lista uscite che comprende ben 9 nomi. Sullo sfondo resta anche Giovanni Di Lorenzo obiettivo per la difesa: potrebbe essere lui il rinforzo per la fascia destra del nuovo 4-2-3-1. La difesa a tre andrà verso il pensionamento.