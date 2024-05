Calciomercato Juve, caso Bremer: cosa potrebbe accadere

Calciomercato Juve, caso Bremer in casa bianconera. Lo riporta il Corriere Torino oggi in edicola. E si parla di caso non per una dinamica interna esplosa in queste ore col brasiliano, piuttosto per un fraintendimento che potrebbe venire a crearsi nelle prossime settimane. Ovvero tra ciò che vorrebbe il neo allenatore bianconero Thiago Motta, la cui ufficialità è attesa solo a metà giugno circa, e quanto potrebbe invece maturare sul mercato alla luce anche di un precedente accordo tra giocatore e società.

Il 41enne pronto a sostituire Massimiliano Allegri avrebbe infatti indicato nel brasiliano ex Torino una delle pedine fondamentali della sua nuova squadra, in quanto dotato di fisicità e qualità a tutto campo e che andrebbe a creare un tandem difensivo di assoluto livello con Roberto Calafiori che se potesse riabbraccerebbe volentieri a Torino. Il problema è che potrebbe sì trovare la rivelazione emiliana ma perdere nel frattempo Bremer.

Calciomercato Juve, cosa potrebbe accadere con Bremer

Sebbene blindato da un contratto fino al 2028 grazie al recente rinnovo dove ha confermato lo stipendio da 5 milioni di euro, c’è l’insidia della clausola rescissoria da 61 milioni di euro che si attiverà nel 2025 e che diverse big europee potrebbero decidere di versare. Il problema è che tra club e calciatore c’è un accordo, preesistente all’approdo di Motta, dove la dirigenza ha promesso che avrebbe preso in considerazioni eventuali proposte dallo stesso valore della clausola già da quest’estate.

Dunque, in base a quanto detto, a meno che non sia il giocatore a fare un passo indietro in caso di chiamata estera, la Juventus difficilmente potrebbe opporsi per il gentlemen’s agreement con il difensore di Bahia. L’insidia a oggi sarebbe rappresentata in particolare dal Manchester United, anche se i Red Devils non parteciperanno alla prossima Champions League e questo potrebbe essere un punto a favore per la Juventus. Motta ci spera.