Calciomercato Juve, rifiutato l’adeguamento a Chiesa: cosa può accadere

Chiesa-Juventus, non arrivano notizie entusiasmanti in ottica futuro. Con un contratto in scadenza nel 2025 e la necessità di vendere per finanziare ulteriormente un mercato che da adesso in poi con Cristiano Giuntoli dovrà essere autosostenibile, non è da escludere totalmente una possibile uscita di scena a sorpresa – ma in fondo nemmeno troppo appunto per la questione contrattuale – quest’estate.

Da una parte però sorprende perché non solo si tratta di un patrimonio tecnico che la maggior parte del popolo juventino vorrebbe preservare, ma anche perché ci si immaginava un destino sempre più juventino per l’esterno dopo l’annuncio in Coppa Italia e soprattutto l’addio di Massimiliano Allegri che è stato – diciamolo senza nasconderlo – da sempre un freno al talento 26enne nativo di Genova.

Calciomercato Juve, ultime sul futuro di Chiesa

La soluzione più logica a oggi, da quanto giunge, è che possa arrivare un rinnovo contrattuale di appena un anno tra le parti per dar maggior respiro alla società. Una soluzione ponte appena per tenere ancora in sospeso il discorso, non certo per risolverlo. Da questo punto di vista lo scenario appare più complicato perché la Juventus, come riporta il Corriere dello Sport, avrebbe rifiutato la richiesta di un adeguamento avanzata dal calciatore attraverso il proprio entourage.

C’è la volontà di non perderlo a zero ma al contempo nemmeno di blindarlo totalmente. Anche perché sembrerebbe che Thiago Motta – sempre come si legge sul quotidiano oggi in edicola – non farebbe certo barricate in caso di cessione dell’ex Fiorentina. La Juventus quindi potrebbe rinnovare giusto di un anno per monitorare gli sviluppi di mercato con possibili offerte che potrebbero giungere a stretto giro. Occhio alla pista estera ma in Italia ci sarebbero già due società alla finestra, ovvero Napoli e Roma, particolarmente interessate. La tifoseria di certo non sarebbe felicissima di una cessione di Chiesa, specialmente se in direzione poi del Vesuvio o della Capitale.