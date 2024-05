Calciomercato Juve, c’è il sì di Calafiori: vuole raggiungere Thiago Motta

Calciomercato Juve, come ormai noto è Roberto Calafiori il grande obiettivo per la difesa bianconera. E arrivano importanti aggiornamenti in merito, novità che fanno ben sperare al netto della resistenza del Bologna che – dopo aver perso Thiago Motta proprio in direzione Juventus – eserciterà per provare a blindare i propri gioielli alla luce della partecipazione alla prossima Champions League e in generale per il nuovo ciclo rossoblu. C’è infatti l’obiettivo di rendere la squadra emiliana la nuova Atalanta.

Ma per farlo bisognerà individuare prima il nuovo allenatore che alla fine, più degli ex Raffaele Palladino o Maurizio Sarri, potrebbe essere Vincenzo Italiano reduce dalla nuova delusione di una finale persa in Conference League. Detto questo, occhio appunto alla situazione di Calafiori come dicevamo. Perché in attesa di effettuare la prima vera offensiva, la Vecchia Signora, come rivela La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, ha già il sì del calciatore che è disposto a seguire il suo allenatore a Torino.

Calciomercato Juve, c’è il sì di Calafiori al bianconero

Il giocatore, grazie alla sua duttilità, andrebbe non solo a formare uno strepitoso tandem difensivo con Gleison Bremer ma all’occorrenza potrebbe essere considerato anche per il ruolo di terzino nella nuova difesa a quattro che il 41enne di San Paolo lancerà accantonando definitivamente la schieramento a tre difensori. Per la fascia resta la candidatura di Giovanni Di Lorenzo ma solo se – evidenzia il giornale – dovesse trattarsi di un acquisto low cost magari abbattendo le richieste attuali di 20 milioni con l’inserimento di qualche contropartita considerabile sacrificabile dalla società.

Priorità però a Calafiori che insieme a Teun Koopmeiners sono le priorità assolute di questa sessione estiva. La valutazione del Bologna sembra si aggiri tra i 30 e 35 milioni di euro: già di per sé non proibitiva a differenza del gioiello dell’Atalanta valutato 60 milioni dalla Dea, in più la volontà del difensore potrebbe alla fine fare la differenza. Si attendono dunque novità.