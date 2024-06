Calciomercato Juve, Di Lorenzo diventa una priorità: le ultime

Calciomercato Juve, Giovanni Di Lorenzo sarebbe diventata una priorità per Cristiano Giuntoli e non più solo un’occasione da considerare: lo assicura l’esperto di mercato Alfredo Pedullà. Approfittando della frattura apparentemente insanabile tra il capitano del Napoli e la società, il direttore tecnico vorrebbe cogliere l’occasione per regalare così un rinforzo di esperienza a Thiago Motta pronto a rispolverare la difesa a quattro.

Calciomercato Juve, ultime su Di Lorenzo

Servirà un esterno destro, infatti, in attesa di capire anche che ne sarà di Danilo in scadenza di contratto nel 2025. E il dirigente juventino sarebbe pronto a portare alla Continassa il suo pupillo in azzurro, col quale – sembrerebbe – ci sarebbe anche già un’intesa di massima. Il problema resta sempre e solo uno: la SSC Napoli, la quale ha definito il giocatore non sul mercato con un comunicato ufficiale e che valuta l’atleta 20 milioni di euro.

L’arrivo di Antonio Conte – rivela il giornalista di Sportitalia – non cambierà troppo le carte in tavola considerando che il giocatore ormai è deciso e appare irremovibile. In tal senso sono state chiare anche le parole del suo procuratore intervenuto ieri a Tv Play: “Il nostro pensiero non è cambiato, resta piuttosto quello espresso all’ultima intervista. Continuerò a fare il mio lavoro secondo il mio pensiero e nell’interesse esclusivo del mio assistito per cercare di esaudire le sue volontà. Il tutto questo senza farmi condizionare“.