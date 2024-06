Calciomercato Juve, in allarme l’entourage di Danilo: il motivo 

Calciomercato Juve, scatta l’allarme per l’entourage di Danilo: quale sarà il futuro per il capitano bianconero dopo l’addio del suo maestro Massimiliano Allegri che in questi anni lo ha sempre messo al centro della squadra, rendendolo difensore nel terzetto difensivo e non esterno di fascia come da sua vecchia abitudine? Il dubbio viene, considerando anche un contratto in scadenza nel 2025 sebbene pare ci sia un’opzione facile per il 2026.

Calciomercato Juve, agenti Danilo in allarme

E l’incertezza aumenta soprattutto dopo una notizia che ha preso sempre più corpo in questi giorni: ovvero l’interesse della Vecchia Signora per Giovanni Di Lorenzo, pupillo del Dt Cristiano Giuntoli nella sua esperienza a Napoli e ora in rottura totale col club di Aurelio De Laurentiis. Così come ha colto quella di Michele Di Gregorio, il dirigente juventino sembrerebbe pronto a cogliere anche quest’altra occasione di mercato.

Notizia però, come riporta il Corriere della Sera, che ha appunto messo in allarme gli agenti del brasiliano nonché uno degli ultimi simboli della Juventus di Andrea Agnelli oltre che dell’oramai ex tecnico. L’arrivo in difesa di Di Lorenzo significherebbe infatti una cessione per Danilo, ma anche il solo interesse potrebbe significare a prescindere che non ci sarà spazio per l’ex Santos nel nuovo ciclo gobbo. Possibile uscita di scena dunque considerando anche la fascia di capitano recentemente offerta a Rabiot?